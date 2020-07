Randalierer kommt in Polizeizelle

Weil er im alkoholisierten Zustand randaliert hat, musste ein 30-Jähriger die Nacht auf Montag in einer Polizeizelle verbringen.

Der 30-Jährige fiel bereits am Sonntag gegen 21.30 Uhr in der Ulmer Moltkestraße auf. Er beleidigte eine 33-Jährige und beschädigte ein Fahrrad.

Eine Polizeistreife kümmerte sich um den alkoholisierten Mann. Er erhielt einen Platzverweis und entfernte sich, ging nach Hause. Kurz nach Mitternacht begab sich der 30-Jährige aber erneut in die Moltkestraße und schlug dort gegen Fensterscheiben.

Diesmal war er wohl noch betrunkener, so doe Polizei. Erneut rückten Beamte an. Diesmal nahmen sie ihn auf ein Polizeirevier mit, der Mann musste den Rest der Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbringen.