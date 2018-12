Randalierer in der Glacis Galerie

Am Donnerstag bat um 12.55 Uhr ein Sicherheitsdienstmitarbeiter eines Neu-Ulmer Einkaufszentrums um Unterstützung durch die Polizei.

Im Rahmen seines Kontrollganges hätte der 31-Jährige zuvor im öffentlichen Bereich des Einkaufszentrums, eine auf einem Tisch schlafende männliche Person festgestellt. Da sich dieser zunächst nicht aufwecken hätte lassen und ein medizinischer Notfall nicht auszuschließen gewesen sei, hätte er den Schlafenden in sein Ohr gekniffen. Unmittelbar daraufhin sei dieser aufgestanden und hätte unvermittelt auf den Sicherheitsdienstmitarbeiter eingeschlagen. Diesem Schlag hätte er jedoch ausweichen und den aggressiven Angreifer mit einem Festhaltegriff zu Boden bringen können. Dadurch hätte dieser eine leichte Verletzung an der Nase erlitten. Wie durch die Polizeibeamten vor Ort festgestellt werden konnte, handelte es sich bei dem angeblichen Angreifer um einen 51-jährigen Wohnsitzlosen, welcher erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Er erstattete Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Sicherheitsdienstmitarbeiter, welcher ebenfalls Gegenanzeige erstattete. Die Polizeiinspektion hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.