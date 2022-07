Raimund Kast führt duch die Ausstellung im Stadthaus Ulm

„Getanzte Augenblicke– Pina Bausch fotografiert von Ursula Kaufmann“ heißt eine Ausstellung derzeit im Stadthaus Ulm. Am Sonntag, 3. Juli, 11.30 Uhr, gibt es eine Führung durch diese Ausstellung mit Raimund Kast.

Die gebürtige Essenerin Ursula Kaufmann ist als Fotografin von der Ruhrtriennale bis zu den Salzburger Festspielen und der Opéra Nationale de Paris gefragt. Sie fotografiert Inszenierungen aller Theatersparten, und ihre Fotos werden von großen Zeitungen wie Le Monde, El Pais, The New York Times und vielen weiteren gedruckt. „Ich fotografiere gern Menschen“, sagt Ursula Kaufmann schlicht. Und Tanz fand sie schon immer am interessantesten. "Denn menschliche Bewegung einzufangen hat etwas Magisches. Man kann nicht vorausahnen, was kommt".

Ihr Herz gehört vor allem Pina Bausch und ihrem Ensemble, das sie seit Mitte der 1980er-Jahre fotografisch begleitet. Kaufmann fängt die Eleganz, Lebensfülle, Farbigkeit und Melancholie der Bausch-Stücke so authentisch ein wie wenige andere. Ein Querschnitt ihrer Werke aus 40 Jahren der Zusammenarbeit sind bis zum 18. September im Stadthaus Ulm zu sehen.

Am Sonntag führt Kurator Raimund Kast um 11.30 Uhr durch die Ausstellung. Beginn ist um 11.30 Uhr. Die Führung kostet pro erwachsener Person 3,50 Euro, Kinder zahlen 1,50 Euro (ab dem zweiten Kind einer Familie 0,50 Euro).