Räume und Schäume in Peter Sloterdijks Philosophie

Am Montag, 9. Mai, spricht Dekanatsreferent Wolfgang Steffel um 20 Uhr über die Philosophie von Peter Sloterdijk, teilt das katholische Dekanat Ehingen-Ulm mit. Sloterdijk verwendet den Begriff „Schaum“ als heiteres Denkbild, um die heutige Situation der Gesellschaft zu beschreiben. „Schaum“ bedeute einen Verlust an festen Formen, aber einen Gewinn an Beweglichkeit. Die Bläschen des Schaums stünden für den Einzelnen, der mehr oder weniger isoliert für sich lebt und doch mit anderen zu einem Ganzen verbunden ist und sein muss. Wolfgang Steffel stellt auch die Frage: Was bedeutet das für die Kirche heute? Schon Hegel habe im Bierschaum ein Symbol für ein Denken geshen, das ständig in Bewegung ist und zum Weltgeist aufschäumt. In der Reihe „Philotheo“ geht es immer am 9. eines Monats um philosophische, theologische und gesellschaftspolitische Fragen. Der Vortrag wird online via „Zoom“ übertragen. Freier Zugang über www.zoom.us bei „Einem Meeting beitreten“ mit Meeting-ID: 885 296 9290, Kenncode: 196365. Außerdem gibt es die Möglichkeit, über Telefon mitzuhören. Rufnummer 06950 / 50 25 96. Dann Eingabe obiger Meeting-ID und Kenncode jeweils mit Raute-Taste # abschließen. Nach Anmeldung in der Dekanatsgeschäftsstelle unter der Rufnummer 0731 / 9 20 60 10 oder E-Mail dekanat.eu@drs.de ist auch eine Teilnahme im Ulmer Bischof-Sproll-Haus, Olgastr. 137 möglich.