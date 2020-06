Radlerin erleidet leichte Verletzungen

Eine Radlerin erlitt am Donnerstag leichte Verletzungen bei einem Unfall in Ulm. Gegen 10.15 Uhr fuhr eine 80-Jährige im Stuifenweg und bog nach rechts in die Heidenheimer Straße ein. Auf dem Radweg neben der Heidenheimer Straße fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Pedelec, berichtet die Polizei. Sie hatte Vorfahrt. Die Mercedes Fahrerin übersah die Radlerin. Die konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stürzte von ihrem Rad. Durch den Sturz erlitt sie leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.

Die Polizei mahnt zur Aufmerksamkeit: Missachten der Vorfahrt ist eine der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle. Diese Ursache sei meist auf mangelnde Aufmerksamkeit und Eile zurückzuführen. Dabei sei Eile im Straßenverkehr fehl am Platz, sagt die Polizei. Sie rät, lieber einmal mehr zu warten als einmal zu wenig. Damit alle sicher ankommen.