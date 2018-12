Radler schwer betrunken

Ein 36-jähriger Radfahrer fiel am Mittwoch, um 00:25 Uhr, einer Polizeistreife in Neu-Ulm durch seine unsichere Fahrweise auf.

Der in „Schlangenlinien“ fahrende Radfahrer wurde daraufhin in der Zeppelinstraße in Neu-Ulm angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten die Polizeibeamten schnell den Grund für die Fahrweise feststellen, da ein Atemalkoholtest bei dem 36-jährigen Neu-Ulmer einen Wert von über zwei Promille ergab. Beim 36-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und vorher dessen Fahrrad an Ort und Stelle versperrt. Den alkoholisierten Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr – infolge Alkohol.