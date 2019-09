Radfahrer streift Fußgänger und verletzt sich bei Sturz schwer

Nach einem Unfall am Mittwoch in Ulm musste ein 38 Jahre alter Radfahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 22 Uhr die Ehinger Straße entlang geradelt. Auf dem Fuß- und Radweg streifte er mit dem Lenker einen Fußgänger. Der 38-Jährige stürzte vom Rad und erlitt schwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Radfahrer betrunken ist. Deshalb musste er eine Blutprobe abgeben.

Jetzt erwartet den 38-Jährigen eine Strafanzeige. Der Fußgänger überstand den Vorfall unbeschadet.