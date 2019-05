Radfahrer stoßen zusammen – Zehnjähriger wird schwer verletzt

Bei zwei Fahrradunfällen am Mittwochabend in Ulm sind ingesamt drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich einer der Unfälle gegen 18 Uhr an der B311. Ein 23-Jähriger radelte durch die Unterführung vom Neubronnerweg in Richtung St.-Barbara-Straße. Unterwegs fuhr er an einer Fußgängerin vorbei. In diesem Moment kam ein Zehnjähriger mit seinem Rad entgegen. Die Radfahrer stießen zusammen und erlitten schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die beiden und brachte sie ins Krankenhaus.

Gegen 20.30 Uhr fuhr ein 21-Jähriger durch die Schillerstraße zum Donauufer. Ein Autofahrer vor ihm hielt an. Das erkannte der Radfahrer wohl zu spät. Ungebremst fuhr er auf das Auto. Der 21-Jährige überstand den Unfall mit leichten Verletzungen.