Radfahrer stößt mit Auto zusammen – lebensgefährlich verletzt

Ein 84-jähriger Radfahrer ist am Dienstag gegen 17 Uhr bei einem Unfall in Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld lebensgefährlich verletzt worden.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, bog ein 30 Jahre alter Autofahrer von der Memminger Straße nach links in den Fasanenweg ab und wollte an der Einmündung Fasanenweg/Steinadlerweg seine Fahrt nach links, auf dem Fasanenweg fortsetzen. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit dem von links kommenden 84-jährigen Radfahrer. Dieser wurde hierbei lebensgefährlich verletzt.

Der Radfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 4000 Euro.