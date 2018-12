Radfahrer nach Zusammenstoß mit Auto verletzt

Leicht verletzt wurde ein 33-Jähriger bei einem Unfall am Dienstag in Ulm.

Gegen 20.45 Uhr fuhr ein 26-Jähriger mit seinem BMW in der Frauenstraße. Er bog nach links in die Bockgasse ab. Ein 33-jähriger Fahrradfahrer kam ihm in der Frauenstraße entgegen. Der BMW-Fahrer übersah ihn. Die Fahrzeuge stießen zusammen und der Radler stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten den Radfahrer an der Unfallstelle. Er konnte danach weiterfahren. Der Sachschaden an den Fahrzeugen blieb gering.