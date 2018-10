Radfahrer nach Unfall schwer verletzt – Verursacher fährt weiter

Bei einem Unfall am Mittwoch am Theodor-Heuss-Platz in Ulm ist ein 85 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr der bislang noch unbekannte Unfallverursacher einfach weiter.

Der 85-jährige Radfahrer war gegen 17 Uhr in der Einsteinstraße unterwegs. Er wollte geradeaus in Richtung Wagnerstraße fahren. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr in die gleiche Richtung. Unmittelbar vor dem Radfahrer bog der Unbekannte nach rechts in die Söflinger Straße ab. Der Radfahrer prallte gegen das Fahrzeugheck und stürzte.

Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Mann in ein Krankenhaus. Der Unbekannte fuhr nach Angaben der Polizei weiter, ohne sich um den Verletzten und die Unfallfolgen zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte der Verursacher mit einem dunklen VW Transporter unterwegs gewesen sein. Hinweise zum Verursacher nimmt die Verkehrspolizei Laupheim unter der Telefonnummer 07392/9630-0 entgegen.