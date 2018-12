Rabatt für Ulmer Weihnachtscircus – So geht’s

Am Sonntag, 30. Dezember, ist beim Ulmer Weihnachtscircus in der Friedrichsau bei beiden Vorstellungen um 15.30 Uhr und um 19.30 Uhr der „Tag der Schwäbischen Zeitung“. Da werden treue SZ-Leser belohnt, denn nach dem Motto „Abonnenten haben’s besser“ gibt es gegen Vorlage der SZ-Abokarte bei beiden Vorstellungen Ermäßigungen – und zwar bis zu 22 Euro.

Zirkusmanager Bergstaedt und Zirkusdirektor Veno Mendes würden sich sehr freuen, Gäste gerade aus dem Gebiet der Laichinger Alb am Sonntag in der Manege begrüßen zu dürfen. Sie haben es einmal mehr geschafft, ein interessantes, unterhaltsames und spektakuläres Programm zu basteln, das noch bis zum 6. Januar in der Ulmer Friedrichsau im großen und beheizten Zirkuszelt zu bestaunen ist.

Tiere gehören zum Circus einfach dazu. Egal ob Pferde, Dromedare oder Lamas – auch im Ulmer Weihnachtscircus wird noch bis zum sechsten Januar einiges tierisches geboten. Auch Reporter David Reimann stand heute in der Manege und hat sich am Pferde dressieren versucht. Ob sie ihm gehorcht haben und ob es geklappt hat, sehen Sie jetzt in den Wetteraussichten.

Vorstellungen sind täglich um 15.30 und 19.30 Uhr. Am Dienstag, 1. Januar, zu Neujahr ist keine Vorführung. Am Sonntag, 6. Januar, verabschieden sich die Artisten und Künstler bei zwei Vorstellungen um 11 und 15 Uhr. Spektakuläre Darbietungen, klassische Zirkuskunst mit Akrobatik und Clownerie sowie modern inszenierten Showacts voller Pepp und Nervenkitzel sind zu sehen, so Stuntfahrer, die mit Motorrädern durch eine Stahlkugel düsen.

Mit von der Partie sind diesmal zahlreiche Künstler und Artisten des chinesischen Nationalzirkusses. Der Chef des Hauses, Veno Mendes aus Westerheim, lässt es sich Jahr für Jahr nicht nehmen, Tierdressuren der Spitzenklasse zu präsentieren – mit Araberpferden und Dromedaren.