Rückkehr an die alte Wirkungsstätte

Für Konrad Wysocki ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln, für die jüngste Mannschaft der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA eine echte Herkulesaufgabe. Wenn die Orange Academy aus Ulm am Sonntag, 11. Februar, 17 Uhr, die Crailsheim Merlins in der Kuhberghalle empfängt, kehrt der Ex-Ulmer Wysocki dahin zurück, wo er 2008 zum Nationalspieler wurde. Obwohl der 35-Jährige, der vor seinem Wechsel nach Ulm auch in Ehingen gespielt hatte, in seiner 13. Profisaison nicht mehr Kern des Tabellenzweiten ist, spielt der 51-fache Nationalspieler mit 9,1 Punkten und 5,3 Rebounds doch eine wichtige Rolle im Team von Trainer Tuomas Iisalo. Dass mit Iisalo in Crailsheim ebenfalls ein Finne Trainer ist, ist eine weitere Verbindung zwischen beiden Klubs, die zwischen 2001 und 2006 zehnmal in der zweiten Liga aufeinandertrafen. Damals war Ulm Favorit, diesmal sind es die Gäste aus Hohenlohe, die die Rückkehr in die Bundesliga anpeilen.