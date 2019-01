Räuber entreißen Frau die Handtasche

Eine 29-jährige Frau ist am Freitagnachmittag in Ulm Opfer eines Raubes geworden.

Die Frau war im Bereich des Bahnhofes Söflingen zu Fuß unterwegs gewesen, als zwei Männer an die Frau heran traten. Einer ergriff die Handtasche der Frau und riss an dieser. Die 29-jährige versuchte zwar noch, die Tasche festzuhalten, war jedoch körperlich unterlegen. Die Täter flohen mit der Handtasche und warfen diese wenige Meter weiter weg. Aus der Tasche fehlt das gesamte Bargeld. Die Frau zog sich bei dem Vorfall leichte Verletzungen zu. Die Polizei sucht nach zwei männlichen Tätern im Alter von ca. 35 Jahren. Die Männer waren ca. 170 cm groß und von sportlicher Statur. Beide trugen bei der Tat mittelblaue Jeans und dunkle Winterjacken, sowie helle Sneaker-Schuhe mit bunten Ziernähten. Als Kopfbedeckung trugen beide Wollmützen, einmal in dunkelgrau und einmal in dunkelblau. Nach der Tat entfernten sich beide in Richtung Eselsberg. Zeugen für den Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizei Ulm (0731/188-0) in Verbindung zu setzen. Die Kriminalpolizei Ulm führt die weiteren Ermittlungen.