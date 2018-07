Rätsel um Toten auf der B28

Zu dem tödlichen Verkehrsunfall, der sich in der vergangenen Woche auf der B28 bei Senden ereignet hat, sucht die Polizei weiterhin Zeugen. Wie berichtet, war ein Autofahrer am Freitag gegen 2 Uhr auf der B28 Richtung Ulm unterwegs, als er mit seinem Auto einen 20-Jährigen auf dem rechten Fahrstreifen erfasste. Der Fahrer alarmierte sofort den Rettungsdienst, doch dieser konnte den 20-Jährigen nicht mehr retten. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle.

Mittlerweile steht das Ergebnis der für Montag angeordneten Obduktion fest. Diese liefert nach Angaben der Polizei jedoch keine Ergebnisse darüber, wie der junge Mann auf die B28 kam. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.

Wer den Unfall beobachtet, vor der Unfallzeit verdächtige Wahrnehmungen auf oder neben der B28 gemacht oder verdächtige Personen beobachtet hat, soll sich per E-Mail an pp-sws.guenzburg.aps@polizei.bayern.de oder telefonisch an 08221/91 93 11 wenden.

