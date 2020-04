Räder zu verschenken: Kennen Sie einen Alltagsretter?

Der Fahrradhändler Radlbauer, der auch in Ulm eine Filiale hat (insgesamt 29 bundesweit), sucht „in dieser schwierigen“ Corona-Zeit 112 „Retter des Alltags“, um diesen ein Fahrrad zu schenken. Kennen Sie einen Alltagsretter? Dann melden sie diesen bei Radelbauer, so die Firma am Donnerstag in einer Mitteilung.

Es gebe zahlreiche Mitmenschen in Berufsgruppen, die derzeit eine entscheidende Stütze der Gesellschaft seien, sonst aber nur „sehr wenig Wertschätzung“ erfahren würden. Dazu gehörten beispielsweise medizinisches Personal, Angestellte in Supermärkten oder im öffentlichen Nahverkehr. Radlbauer ruft dazu auf, diese Helden noch bis zum 16. April, entweder über die Radlbauer Website (www.radlbauer.de) oder das Radlbauer Facebookprofil zu nominieren.

112 von diesen „Helden des Alltags“ will Radlbauer etwas Gutes tun und seine Dankbarkeit ausdrücken. „In dieser für sie besonders schweren Zeit kann ein Fahrrad helfen, die alltäglichen Sorgen für eine Zeit hinter sich zu lassen, frische Luft zu tanken und sich eine kurze Auszeit zu gönnen“, teilt die Firma weiter mit. Aus der Sicht vieler Experten biete das Fahrrad in der momentanen Phase viele Vorteile. So sage beispielsweise Christian Drosten, Chefvirologe der Berliner Charité: „Nehmen Sie das Fahrrad für den Weg zur Arbeit! Die Ansteckungsgefahr ist gering und frische Luft tut gut!“