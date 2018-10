Puppenspieler erfüllt sich einen Wunsch

Puppen und Figuren, Metallgestelle, Schaumstoff und Pinsel, und auf mehreren Tischen das Bühnenbild des neuen Theaterstücks „Malenki findet seinen Platz“ mit Tageslichtprojektor, einem Baum, ein Haus und ein Stockbett vor einem Fenster: Das alles findet sich in dem Atelier des freischaffenden Künstlers Mark Klawikowski. Er hat nicht nur das gesamte Bühnenbild gebaut, sondern auch die ganzen Puppen und Utensilien, die benötigt werden. Und er werkelt auch nach der Uraufführung ständig an den Figuren herum. Malenki steht jedoch nicht auf seinem Platz. „Er braucht für die nächste Vorstellung noch ein neues Halsgelenk“, erklärt der Puppenbauer und holt die Figur von seinem Schreibtisch.

Er hat sich dem Stück nun einen Kindheitswunsch erfüllen können. „Malenki ist Polnisch und heißt klein“, erläutert der freischaffende Künstler. „Und darum geht es auch: Um einen kleinen Jungen, der seinen Platz in der Welt sucht.“

Kleiner Junge will in der Manege auftreten

Denn Malenki lebt in einem Waisenhaus, kann sich aber noch an die Zeiten erinnern, als seine Eltern im Zirkus waren und als Akrobaten aufgetreten sind. Deshalb möchte Malenki selbst in die Manege. Um sich seinen Wunsch irgendwann einmal erfüllen zu können, trainiert er fleißig Akrobatik. Die Direktorin des Waisenhauses ist jedoch nicht wirklich begeistert. Sie möchte viel lieber eine sichere Zukunft für ihn, die in einem Zirkus nicht garantiert ist.

Eines Tages kommt dann wirklich ein Zirkus in die Stadt und Malenki hat endlich die Chance, sich als Artist zu überzeugen. „Doch es läuft nicht alles so, wie es sich der kleine Junge vorstellt“, sagt Klawikowski.

„Malenki findet seinen Platz“ war ursprünglich gar nicht als Puppentheater gedacht. Denn Klawikowski wollte zusammen mit Filmemacherin Anna Mönnich, mit der schon viele gemeinsame Projekte verwirklicht hat, einen Kurzfilm drehen. Der sollte auch zunächst gar nicht über Malenki gehen, sondern über Mirella, die zu dem Zirkus gehört.

Doch die beiden steckten so viel Leidenschaft in das Zirkusmädchen Mirella, dass der Kurzfilm eher zu einem Langfilm wurde. Als Folge davon entwickelten sie die Geschichte vom kleinen Malenki, über den sie ebenfalls einen Kurzfilm drehen wollten.

Heraus kamen ein 30-seitiges Drehbuch mit 30 Szenen – ein erheblicher Aufwand. Also entschieden sie sich, das ganze zu einem etwa 50-minütigen Theaterstück mit drei Hintergründen zu verdichten, um die Geschichte allein schon besser kennen zu lernen. „Einen Film wollen wir trotzdem noch drehen“, verspricht Klawikowski.

Die Aufführungen des Theaterstücks sind jedes Mal anders, denn Klawikowski bewegt und spielt die Figuren nach eigenem Ermessen. „Wir suchen nach dem besten Ablauf der Geschichte“, beschreibt Mönnich. „Den Grundrahmen haben wir schon festgelegt, aber einen genauen Text gibt es keinen.“ Das Improvisieren ist für den 37-jährigen Puppen- und Weltenbauer aber kein Problem, denn er verfügt über langjährige Erfahrung.

Auf der Bühne groß geworden

Schon als kleines Kind wuchs er mit der Bühne und Schauspielerei auf. Seine Mutter gründete 1993 das Kasperletheater Schlabbergosch, das er vor zehn Jahren übernahm. Daneben reist er mit „Spontanello“ seit 2006 durch Deutschland.

Dabei wird jeder Auftritt improvisiert und die Kinder wirken am Bühnengeschehen direkt mit. Nebenbei bietet er Workshops für Kinder an, singt in der Impro-Band Songlotterie, baut Figuren und Hintergründe für Filme und stellt seine Werke und Szenarien in öffentlichen Ausstellungen aus. Vom Charakterkopf bis zum Filmset baut er nach Möglichkeit bereits verwendete Materialien bis ins kleinste Detail. „Ich hatte immer den Wunsch, mein eigenes Bühnentheater zu machen“, schwärmt der Künstler, „trotz meiner anderen Theaterprojekte.“

Dazu hat ihm nun endlich die Filmemacherin Anna Mönnich verholfen. Sie ist Regisseurin und Autorin mit Diplom der Kunsthochschule für Medien Köln. Als Produzentin hat sie schon einige Projekte zusammen mit Mark Klawikowski verwirklicht.

Ihre erste gemeinsame Arbeit, war ein Kurzfilm vor zehn Jahren. Seit dem haben sie zusammen an den Filmen „Alpenroth“ und „Die dringlichsten Sehnsüchte der Eleanore Schwarz“ gearbeitet und sogar bei der großen Filmproduktion „Nur ein Tag“ von Martin Baltscheit mitgewirkt.

Für Mönnich ist momentan aber nicht nur wegen des Theaterstücks eine spannende Zeit. Sie gewann Ende September als Mitglied in dem Writers’ Room „Lagerfeuer“ ein Wim-Wenders-Stipendium. Mit diesem fördert die Film- und Medienstiftung NRW innovative filmische Erzählkunst. Durch die Unterstützung konnte sie eine Virtual-Reality-Serie weiterentwickeln, die im November Premiere feiert.