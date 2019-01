Der Super-Bowl, das Endspiel der besten amerikanischen Profimannschaften, elektrisiert die Fans dieser Sportart weltweit. Die Finalteilnehmer stehen inzwischen fest: Die New England Patriots spielen am ersten Februar-Wochenende im Mercedes-Benz-Stadium in Atlanta/Georgia gegen die Los Angeles Rams. Dabei kommt es zum Duell der Quarterback-Generationen: der inzwischen mehr als 40 Jahre alte Superstar Tom Brady von den Patriots gegen den angesagten Newcomer Jared Goff. Die Mannschaft der Neu-Ulmer Spartans macht den Super-Bowl wie in den vergangenen Jahren weider zum Gemeinschaftserlebnis. Das Public Viewing zum Super Bowl in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena beginnt am Sonntag, 3. Februar, um 21 Uhr und es wird bis weit nach Mitternacht dauern.