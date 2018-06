Public Viewing-Partys starten überall in der Region

Das lange Warten hat ein Ende: Diese Woche beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Mit dem Spiel des Gastgebers gegen Saudi-Arabien wird am Donnerstag um 17 Uhr das größte Sportereignis des Jahres angepfiffen – und Zehntausende Fans in der Region fiebern mit.

Wer gerne mit vielen Menschen gemeinsam der deutschen Nationalmannschaft zujubeln möchte oder spannende Begegnungen anderer Teams auf Großbildleinwand anschauen möchte, findet in Ulm und dem Landkreis Neu-Ulm zahlreiche Möglichkeiten dazu. Wir geben einen Überblick, wo größere Übertragungen stattfinden – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Ulm: In Ulm kehrt ein Klassiker zurück. Bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren hat es kein Public Viewing auf dem Münsterplatz gegeben, in diesem Jahr werden die Spiele der deutschen Mannschaft wieder übertragen – genauso wie andere wichtige Partien, zum Beispiel das Finale. Bis zu 8000 Zuschauer finden dort Platz.

Ab dem Achtelfinale, glaubt Rainer Türke von der Stadtverwaltung, könnten tatsächlich so viele Leute kommen. Wegen der Anstoßzeiten sei das einfach zu bewerkstelligen. Keine Partie wird nach 23 Uhr zu Ende sein, nicht einmal mit Elfmeterschießen. Organisiert werden die Veranstaltungen vom Ulmer City Marketing in Kooperation mit dem Gastronom Christian Becker. Geplant ist eine „Sicherheitsgebühr“ von maximal fünf Euro.

Spiele ohne deutsche Beteiligung dagegen werden beim Public Viewing auf dem Münsterplatz nicht zu sehen sein. Ob die beiden Halbfinalbegegnungen und das Finale auf dem Münsterplatz gezeigt werden, hängt vom Verlauf des Turniers ab.

Platz für mehrere Hundert Fans bieten zudem die Lokale „Wilder Mann“, „Zur Zill“, „Q-Muh“ und „Ratskeller“.

Polizei duldet Autokorsos

Wie bei den letzten großen Fußballturnieren hat, wie die Stadt Ulm mitteilt, das Polizeipräsidium Ulm anlässlich der Fußball-WM 2018 ein Verkehrskonzept für die Autokorsos entwickelt, die nach dem Abpfiff häufig auf dem Altstadtring stattfinden. „Der Korso wird nur für einen begrenzten Zeitraum geduldet, danach wird der Altstadtring für den Autokorso gesperrt“, betont eine Sprecherin und begründet: „So soll zwischen dem Bedürfnis, lautstark seine Freude auszudrücken, und dem berechtigten Anspruch der Anwohner auf Nachtruhe eine für beide Seiten akzeptable Lösung gefunden werden.“ Stadt und Polizeipräsidium orientieren sich dabei an den entsprechenden Handlungsempfehlungen des Innenministeriums.

Neu-Ulm: Es vier Orte, an denen die Bürger die WM in einem etwas größeren Rahmen verfolgen können: In der Ratiopharm Arena, im Barfüßer – sowohl im Biergarten im Glacis als auch dem an der Donau – sowie im Biergarten von Brauerei und Gasthaus Schlössle. Außerdem bieten rund 20 Gaststätten in einem etwas kleineren Rahmen Public Viewing an. Die meisten von ihnen zeigen laut Informationen der Stadt ausschließlich die Spiele der deutschen Mannschaft.

Weißenhorn: Zur WM 2018 gibt es auf dem Schlossplatz eine Premiere: Erstmals stellen die Schlossgaststätte „Anno 1460“ und die Brauerei „Barfüßer“ gemeinsam eine große Leinwand und zusätzliche Stühle auf, von denen Interessierte bei Essen und Getränken alle Partien des Turniers anschauen können. Der Eintritt ist frei. Jeweils 300 Plätze stehen in beiden Restaurants zur Verfügung, wie Christina Kräss, die Betriebsleiterin des „Anno 1460“, sagt. „Wir hoffen natürlich auf gutes Wetter“, ergänzt sie.

Auch auf dem Sportgelände des SV Grafertshofen kommen Fußball-Fans auf ihre Kosten. Zumindest die Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft werden dem Vorsitzenden Johann Glogger zufolge alle im großen Zelt und auf Leinwand gezeigt. „Danach sehen wir mal weiter.“ 150 bis 200 Plätze gibt es dort. Live-Übertragungen organisiert zudem der Verein Fanmeile Oberhausen-Wallenhausen im ehemaligen Bullenstall im Stadtteil Oberhausen. Das zweite Spiel von Jogis Jungs, die Partie am Samstag, 23. Juni, 20 Uhr, gegen Schweden, wird auch auf dem Stadtpark-Fest des TSV Weißenhorn zu sehen sein.

Senden: Im Rahmen des Bürgerfestes am Samstag, 23. Juni, überträgt die Stadt Senden die Partie Deutschland gegen Schweden. Um 19 Uhr spielen die Bätscher Buam, danach gehört die Aufmerksamkeit Jogis Jungs. Kurz vor 20 Uhr startet die Übertragung auf dem Marktplatz vor dem Bürgerhaus, der Eintritt ist frei.

Vöhringen: Das Sportpark-Sommerfest nutzt der SC Vöhringen dazu, ein Public Viewing auf dem Festplatz zu veranstalten. Am Samstag, 23. Juni, wird das Spiel zwischen Deutschland und Schweden auf einer Großbildleinwand übertragen. Das Sommerfest geht vom 22. bis 24. Juni.