Prozessauftakt wegen versuchtem Mord vor 37 Jahren

37 Jahre liegt die Tat der Anklage zurück, über die ab kommendem Dienstag am Landgericht Ulm entschieden werden soll. Im Oktober 1985 soll ein damals 28-Jähriger eine damals 29-Jährige mehrfach vergewaltigt, gewürgt und geschlagen haben.

Da die Tat jedoch schon so viele Jahre zurück liegt, sind laut Staatsanwaltschaft die Delikte verjährt. Der Mann kann also zumindest wegen möglicher Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung nicht mehr belangt werden. Dennoch muss sich der Mann jetzt vor Gericht verantworten, nämlich wegen versuchtem Mord.

In Göppingen soll er die Frau damals in einer Nacht überfallen und unter Vorhalten eines Messers in eine Parkanlage gezerrt haben. Nachdem er die Frau mehrfach vergewaltigt und währenddessen andauernd gewürgt und geschlagen haben soll, sei er laut Anklage sich zunächst vom Tatort entfernt, dann aber mit einem mächtigen Ast zurückgekommen sein. Die Frau habe sich aus Angst bewusstlos gestellt, trotzdem schlug der heute 64-jährige Angeklagte mehrmals mit aller Kraft auf ihren Kopf ein, um sie zu töten, heißt es in der Anklageschrift.

Geschädigte hat sich tot gestellt

Der Angeklagte sei erneut weggegangen und die Geschädigte habe sich tot gestellt. Nach etwa zehn Minuten sei der Angeklagte zurückgekehrt und habe die Geschädigte in der Annahme, sie sei tatsächlich tot, in sein Auto geschleppt.

Anschließend soll er sie in einer Entfernung von etwa sechs Kilometern vom Tatort in einen Straßengraben geworfen und mit Ästen und Laub bedeckt haben. Nachdem der Angeklagte sich endgültig entfernt habe, sei es der Geschädigten gelungen, sich beinahe nackt und blutüberströmt zu einem bewohnten Anwesen in der Nähe zu schleppen, von wo aus die Polizei verständigt worden sei.

Durch DNA-Treffer identifiziert

In Folge der Tat habe die Geschädigte einen zweifachen Rippenbruch, einen Trommelfellriss, eine Platzwunde an der linken Schläfe, Würgemale sowie Schwellungen und Schürfungen erlitten.

Der Angeklagte, der zur Tatzeit als Angehöriger der US-Streitkräfte in Göppingen stationiert war, soll über einen DNA-Treffer im Sommer 2013 als möglicher Täter identifiziert worden sein. Das Opfer konnte den Mann damals nicht eindeutig identifizieren. Die deutschen Ermittler baten die USA deshalb um Amtshilfe. Eine gerichtsverwertbare Identifizierung erfolgte aber erst im Sommer 2019. Er wurde aus den USA ausgeliefert und befindet sich seit Februar 2022 in Untersuchungshaft.

Derzeit sind vier Sitzungstage für den Prozess gegen ihn vorgesehen.