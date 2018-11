Prozess um Raubmord am Ulmer Eselsberg: Diese Strategie verfolgen die Anwälte

Am dritten Tag im Prozess um den Raubmord am Ulmer Eselsberg scheint die Strategie der Verteidiger deutlich geworden zu sein. Die beiden Anwälte zweifeln die Aussagen der heute 91-Jährigen Mutter des Mordopfers an. Sie wollen die Frau von einem Gutachter auf Altersdemenz untersuchen lassen.

Die Verteidiger vertreten das georgisch-russische Ehepaar, das einen 59-jährigen geistig behinderten Mann in der Dreikönigsnacht getötet haben soll, um an den Schmuck seiner Mutter zu gelangen, die mit ihrem Sohn zusammenlebte.

Die Angeklagten schwiegen vor Gericht.

Das Opfer starb auf grausame Weise. Der Mann wurde mit einem schweren Hebeleisen zu Boden geschlagen, sodass er einen Nasenbeinbruch erlitt. Dann wurde er mit einem Klebeband geknebelt. Der 59-Jährige konnte nicht mehr richtig atmen konnte und erstickte langsam.

Im Januar steigen Einbrecher in eine Wohnung am Ulmer Eselsberg ein. Sie überwältigen den 59-Jährigen Bewohner und dessen 91-jährige Mutter. Der gefesselte Mann erstickt an seinem Knebel, während die Diebe mit ihrer Beute das Weite suchen.

Eingefädelt haben soll die grausame Tat eine Kasachin, die als Zugehfrau und Haushälterin arbeitete und die Mutter des Getöteten regelmäßig besuchte. So kannte sie sich in deren Wohnung bestens aus. Ihr war bekannt, dass sich in einer Schachtel wertvoller Gold- und Silberschmuck befand und dass die vermögende Witwe größere Geldbeträge unter ihrer Matratze verwahrte. Auch wusste sie laut Anklageschrift, wie man über die Garage direkt in das gut gesicherte Haus eindringen konnte.

Am zweiten Tag der Verhandlung am 26. Oktober sollte die Beweisaufnahme mit dem Auftritt der Mutter des Getöteten beginnen. Doch die Hauptzeugin der Anklage, erschien nicht. Statt dessen verlas das Gericht ein ärztliches Attest.

Demnach ist die von der Polizei vernommene Frau aufgrund der psychischen Folgen des traumatischen Erlebnisses dauerhaft nicht in der Lage, vor Gericht auszusagen. Schon da äußerten die Verteidiger massive Bedenken gegenüber den Aussagen, die die Frau kurz nach der Tat gemacht hatte. Nun lieferten sie eine Begründung. Der Anwalt der Angeklagten forderte das Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen, um die Frage einer Altersdemenz zu klären. Die hatte auch die Ärztin der 91-Jährigen festgestellt.

Vor der Tat war die Seniorin noch fit und fröhlich

Antworten zum Gesundheitszustand gaben ihr 62-jähriger Neffe und seine Ehefrau im Zeugenstand. Beide kümmern sich seit Jahren regelmäßig um das Wohlbefinden der 91-Jährigen. Die sei vor der Tat für ihr Alter noch fit und weltoffen gewesen. Sie sei Auto gefahren und habe kleine Einkäufe getätigt. Die elegante und selbst bestimmte Frau habe gepflegtes Aussehen geschätzt und echten wie modischen Schmuck geliebt.

Ihr Allgemeinzustand habe sich nach der Tat aber drastisch verändert. Die Frau sei psychisch angeschlagen und suche immer noch nach einer Erklärung, wie alles geschehen konnte.

Die Frau des Neffen betonte, eine Altersdemenz auch nach der Tat nicht festgestellt zu haben: „Es war das übliche in diesem Alter. Sie erzählte häufig mehrfach ihre Geschichten, das war alles.“

In diesem Einfamilienreihenhaus am Ulmer Eselsberg spielte sich am frühen Morgen des Dreikönigstages das tödliche Drama ab. (Foto: Alexander Kaya)

Der geistig eingeschränkte 59-Jährige sei meistens sehr fröhlich gewesen und habe keiner Fliege etwas antun können. Lediglich in Stressphasen sei er gelegentlich innerlich ausgerastet und habe am ganzen Körper gezittert.

Zudem berichtete die Zeugin, dass in der Wohnung der Tante immer mal was gefehlt habe. Zum Beispiel Handtücher oder Besteck. Der Verdacht gegen eine Putzfrau habe sich nicht bestätigen lassen.

Nach der Tat sei der gesamte wertvolle Schmuck weg gewesen, den Modeschmuck hätten die Täter zurück gelassen. Die Beute wurde in Italien verhökert, ermittelte die Polizei.

