Prozess nach Brandanschlag auf Ulmer Moschee beginnt

Aus Protest gegen den Einsatz der türkischen Armee im Syrien-Krieg sollen mehrere Männer einen Brandanschlag auf eine Moschee in Ulm verübt haben. Am Donnerstag (8.30 Uhr) beginnt der Prozess gegen sechs Kurden.

Drei der Angeklagten wird versuchter Mord mit versuchter Brandstiftung zur Last gelegt, wie das Landgericht Ulm mitteilte. Während einer die Anweisungen gab, sollen die anderen zwei Brandsätze gegen ein Wohngebäude geworfen haben, in dem sich die Moschee befand. (Az.: 3 KLs 241 Js 29178/18).

Laut Ermittlern hielten sich zur Tatzeit acht Personen in dem Haus auf. Deren Tod sollen die Angeklagten nach Auffassung der Staatsanwaltschaft in Kauf genommen haben. Das Feuer sei in der Nacht zum 19. März von einer Streife mit dem Feuerlöscher in ihrem Fahrzeug rasch gelöscht worden, teilte die Polizei damals mit.

Die drei anderen Angeklagten müssen sich wegen Beteiligung an den Straftaten verantworten. Zuvor hatten die sechs Männer aus Syrien und der Türkei laut Staatsanwaltschaft ein Bahngleis besetzt, was einen ICE zur Schnellbremsung zwang.

Das Tatmotiv dürfte „in der türkischen Militäroffensive auf Afrin zu sehen sein“, erklärten die Ermittler wenige Wochen nach der Tat. In der nordsyrischen Region Afrin hatte die türkische Armee im Januar begonnen, gegen die Kurdenmiliz YPG vorzugehen.

Alle sechs waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Da zwei von ihnen zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt waren, ist die Jugendkammer zuständig.