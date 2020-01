Prozess gegen Ulmer wegen Geiselnahme

Vor der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts muss sich ab Freitag ein 26-Jähriger verantworten. Vorwurf: Geiselnahme (u.a.).

Er soll im Juli seine Ex-Freundin in Ulm in sein Auto gezerrt und mit ihr herum gefahren sein. Als sie aus dem fahrenden Wagen springen wollte, soll er sie an den Haaren zurückgezerrt und während der Fahrt auch mehrmals auf sie eingeschlagen haben. Schließlich habe er von ihr verlangt, eine Anzeige gegen ihn zurückzunehmen, ihn in ihrer Wohnung wohnen zu lassen und einen Kreditvertrag zur Finanzierung seines Autos zu bedienen. Er drohte, ansonsten gegen einen Baum zu fahren. Schließlich gelang ihr doch noch die Flucht.