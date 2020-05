Protest mit Traktor: Bauern legen die Ulmer Weststadt lahm

Ungewöhnliches Bild in der Ulmer Weststadt: Mit rund 70 Traktoren haben Landwirte vor dem SPD-Büro in der Söflinger Straße gegen die Politik von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) protestiert. Ihr werfen sie „Bauernbashing“ und „Schuldzuweisungen an die deutsche Landwirtschaft“ vor.

Die Traktoren-Demo fand auch große und kleine Zuschauer. (Foto: Heckmann)

Einen schlechteren Termin hätten sich die Landwirte für die Aktion, die am Donnerstag bundesweit vor Abgeordnetenbüros stattfand, kaum aussuchen können: Der Bundestag hat Sitzungswoche, deshalb war auch die Ulmer SPD-Abgeordnete Hilde Mattheis in Berlin. Ihr Kollege aus dem Landtag, Martin Rivoir, nahm sich jedoch zwischen zwei Terminen Zeit für die Bauern.

„Vielen Dank für Ihre Arbeit“

Rivoir: „Die Landwirtschaft hat in den vergangenen Monaten die Lebensmittelversorgung sichergestellt und wieder einmal gezeigt, wie systemrelevant sie ist – vielen Dank für Ihre Arbeit.“ Rivoir sagte, dass viele landwirtschaftliche Betriebe in großer wirtschaftlicher Not seien und Unterstützung benötigten.

Der Ulmer Abgeordnete Martin Rivoir im Gespräch mit Demonstranten. (Foto: pr)

„Durch die Marktmacht des Einzelhandels herrscht ein Preisdruck bei Ihren Produkten, der inakzeptabel und existenzbedrohend ist“, so der Ulmer Abgeordnete, „als SPD stehen wir im Einsatz für eine zukunftsfähige und fair bezahlte Landwirtschaft fest an Ihrer Seite.“

Ministerin mache „hervorragenden Job“

Gleichzeitig nahm er jedoch seine Parteifreundin in Schutz: „Svenja Schulze macht als Bundesumweltministerin einen hervorragenden Job bei der Bekämpfung von Überdüngung und hohen Nitratwerten.“ Die Ministerin betone zudem regelmäßig, dass es nicht um die Frage von Schuld gehe, sondern um die gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten zur Reduzierung der Umweltbelastung. Sie habe sich in den vergangenen Monat stets den Fragen und der Kritik der Bauernverbände und der Öffentlichkeit gestellt und sich kompromissbereit gezeigt.