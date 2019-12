Prominenz und Kunstschnee

Dass besinnlich und beswingt kein Gegensatz sein muss, haben Trompeter Joo Kraus und Schauspieler Uwe Ochsenknecht unter dem Titel „Soulige Nacht“ im voll besetzten großen Saal des Ulmer Theaters gezeigt. Begleitet von einem Streichquartett, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug schaffte das Ensemble, das sich nur für dieses Konzert zusammengefunden hatte, für die Zuhörer einen Rückzugsort vor dem hektischen Trubel zum Jahresende.

Freilich muss Uwe Ochsenknecht als Schauspieler, der durch Filme wie „Das Boot“, „Männer“ oder „Schtonk“ seit den 1990er Jahren bekannt wurde, nicht vorgestellt werden. Joo Kraus starte von Ulm aus mit dem Bassisten Hellmut Hattler seine Karriere im Duo „Tab Two“ und das ebenfalls Anfang der 1990er. Auch wenn dessen Erfolge nicht ganz so im Rampenlicht stehen wie die Ochsenknechts, ist Kraus’ kreatives Schaffen nicht weniger beachtenswert: Weltweite Erfolge hat der fünffache Jazz-Award-Preisträger und Gewinner des Echo Jazz auch mit einer Grammy-Nominierung vorzuweisen.

Das Konzert im Theater hätte ihm schlecht schlafende Nächte beschert, verriet Kraus seinem Publikum, das hinter den Arrangements wie der leichten Interpretation von Michael Jacksons „Heal the World“ kaum die anspruchsvolle Umsetzung heraushörte. Auch Evergreens wie Paul McCartneys „Wonderful Christmastime“ oder John Lennons „Happy Xmas“ wurden auf einen musikalisch samtig weichen Teppich aus Streichern und Klavierklängen gelegt. „White Christmas“ verwandelte Kraus zu einer fast klagenden Version, die zum nasskalten Wetter vor den Theatermauern bestens passte.

Die hörbare Liebe zur Musik hatte Ochsenknecht und Kraus zusammengeführt. Auch wenn Ochsenknecht seine Demut vor dem Jazzmusiker gestand („die Einladung, mich mit einem Künstler wie Joo Kraus auf die Bühne zu stellen, hat mich unter Druck gesetzt“), hätte er sein Licht nicht unter den Scheffel stellen müssen: Als Sänger der Band The Screen mischt er seit Jahren seine Tracks aus Soul, Blues und Rock’n’Roll und verweist damit auf seine musikalischen Vorlieben wie Motown, Coldplay und die Beach Boys. Letztere wurden spontan durch den Hit „Help me Rhonda“ ins Konzert eingebaut.

Der Schauspieler las auch nachdenkliche und amüsante Geschichten über das nur vermeidlich besinnliche Familienfest. Da durfte die Kurzgeschichte von Ephraim Kishon nicht fehlen, in der überflüssige Weihnachtsgeschenke wie mehrere Stehlampen, eine komplette Fechtausrüstung oder eine luxuriöse Schreibtischgarnitur in einer Katastrophe münden. Auch schilderte Ochsenknecht die Wandlungen der Traditionen. So sei der Christbaum ein heidnischer Brauch und das Christkind eine „Erfindung“ der Reformation: Luther habe es als Alternative zur Heiligenverehrung eingeführt, während „Santa Claus“ durch die Sturheit niederländischer Protestanten überlebt habe und auch in der „Neuen Welt“ zur Weihnachts-Symbolfigur wurde – um als Coca-Cola-Werbeträger zurückzukehren. Als neuen Trend machte Ochsenknecht den „Weihnachtsclown“ aus, der jüngst in Australien die Buben und Mädchen in einem Kindergarten bescherte. Zum Finale ließ die Technik unter den Klängen von „walking in a Winter Wonderland“ Kunstschnee von der Decke rieseln.