Projekte, Ideen und Fragen zum öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum: Das ist die demokratischste Form der Bildenden Kunst. Passantinnen und Passanten können sie zufällig entdecken, sich mit ihr auseinandersetzen und auch selbst aktiv werden, zumindest in ihren ungenehmigten, anarchistischen Spielarten. „Außenräume – Innensichten“ bringt seit dem 15. Juli die Kunst der Straße ins Museum. Das Edwin Scharff Museum zeigt sechs künstlerische Positionen und deren Ideen und Skizzen zu zeitgenössischen Kunstaktionen im städtischen Umfeld.

Im September bietet das Vermittlungsprogramm zur Ausstellung Spannendes, Wissenswertes und Unterhaltsames zu den ausgestellten Werken und Künstlerinnen und Künstlern. Neben kunsthistorischen Gesprächen in der Ausstellung am 9. oder 25. September mit den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offeriert Florian L. Arnold am 4. oder 25. September bei seiner literarischen Reise eine Annäherung an Innen-, Außen- und Freiräume.

In Neu-Ulms Stadträumen regen die künstlerischen Streifzüge – am 1. September mit Denise Winter und am 17. September mit Christian Hasucha – zu offener Wahrnehmung und zum Austausch über die vermeintlich bekannte Umgebung an.

Zur Kulturnacht in Neu-Ulm und Ulm am 17. September besteht neben dem Besuch der Ausstellung auch die Möglichkeit dazu, an Führungen, etwa mit dem Kurator Dr. Johannes Stahl, teilzunehmen, schreibt das Edwin Scharff Museum in einer Pressemitteilung. Und wer nicht nur Kunst schauen, sondern selbst künstlerisch aktiv werden möchte, kann am 10. September von 13 bis 17 Uhr das Offene Atelier besuchen: In der Museumswerkstatt darf frei an eigenen Ideen gearbeitet oder mit Unterstützung der Künstlerin Christine Söffing neue Techniken ausprobiert werden.