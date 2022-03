Noch mehr Programm fürs Ulmer Zelt 2022

Noch ungefähr ein Monat, dann soll es endlich wieder aufgebaut werden – das leuchtend rot-blaue Zirkuszelt in der Friedrichsau, das für viele Ulmer und Bewohner des Umlandes zum Sommer gehört wie das Eis in der Waffel. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause sind die Veranstalter optimistisch – das Programm wächst.

Wiederholungstäter Pippo Pollina

Ende vergangene Woche startete die zweite Vorverkaufsrunde. Sechs weitere Künstlerinnen und Künstler, die diesen Sommer im Zelt auftreten, haben die Organisatoren bekannt gegeben. Los geht die Spielzeit am 18. Mai mit Wiederholungstäter Pippo Pollina. Der italienische Singer-Songwriter ist mit seinem kraftvollen und zugleich lyrischen Liedern nicht zum ersten Mal im Zelt zu Gast.

Karten gibt es jetzt auch für die britische Jazz-Rock-Band Colosseum, die mit Pausen seit den 60er-Jahren aktiv ist und am 20. Mai im Zelt spielt. Dabei seien die Musiker keine „Denkmalschutz-Operation, sondern eine vibrierende Band, mit der man rechnen muss!“, heißt es in der Presseankündiung. Gregor Meyle, bekannt aus diversen Fernsehshows, zuletzt „The masked Singer“ bei Pro Sieben, steht am 28. Mai auf dem Programm.

Comedy in der Friedrichsau

Voll wird es auf der Zeltbühne am 10. Juni mit der 13-köpfigen Brassband Querbeat. Martina Schwarzmann bringt neben Musik dann auch etwas Comedy in die Friedrichsau. Sie tritt am 14. Juni auf. Wieder etwas lauter wird es einen Tag später mit der Band Mànran. Die Musiker machen ScotRock.

Zwei Jahre musste das Ulmer Zelt jetzt ausfallen, heuer sind Organisatoren fest entschlossen, ihr Programm durchzuziehen. Hinter der Veranstaltung steckt der Verein zur Förderung der freien Kultur Ulm, der mit größtenteils ehrenamtlichen Kräften das Festival in der Friedrichsau stemmt. Gerade daran fehlt es aktuell noch etwas. „Der Kran ist bestellt und die Traktoren für den Transport der Zeltwagen organisiert“, schreibt Adrian Büsselmann, der beim Ulmer Zelt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Gesucht werden aber noch freiwillige Helfer.

„Im Bereich ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es in diesem Jahr schon abzusehen, dass in vielen Gruppen noch Unterstützung nötig sein wird“, so Büsselmann. Wer mit anpacken möchte, kann sich per E-Mail an ehrenamt@ulmerzelt.de wenden. Mit dem Aufbau soll dieses Jahr eine Woche früher als sonst, nämlich am Samstag, 16. April, begonnen werden.

Platz hätten um die 1000

Tickets für das Ulmer Zelt gibt es unter auf der Website..

Im Vorverkauf erhältlich sind – neben den oben genannten – bereits Karten für das Julia Hülsmann Oktett (21. Mai), Fatoni (27. Mai), Saga (4. Juni), The Neal Morse Band (8. Juni), Stefanie Heinzmann (18. Juni) und Christian Ehring (19. Juni).

Auf welche Corona-Regeln sich die Besucherinnen und Besucher dann einstellen müssen, ist noch nicht klar. Büsselmann sagt auf Nachfrage: „Das wissen wir selbst noch nicht. Wir stellen uns auf verschiedene Szenarien ein und richten uns dann nach den aktuell geltenden Regeln.“ Noch stehe nicht einmal fest, wie viele Gäste ins Zelt dürfen. Platz hätten um die 1000.