Programm fürs Ulmer Zelt vorgestellt – diese Hochkaräter kommen

Der Sommer wird wieder bunt in der Ulmer Friedrichsau: Sage und schreibe 80 Veranstaltungen werden die Macher des Festivals „Ulmer Zelt“ zwischen Mai und Juli auf die Bühne in der Ulmer Friedrichsau bringen. Unter anderem Kettcar, Niedeckens BAP und Tom Walker. Für nahezu jeden Geschmack ist etwas dabei: Indie, Folk, Weltmusik, Comedy, Rock, Bigband-Sound, Jazz, Kabarett, Lesungen und natürlich auch wieder das kostenlose Kinderprogramm. Am Mittwoch ist das Programm der 33. Spielzeit vorgestellt worden. Ein Blick auf einige vermeintliche Höhepunkte.

Etwas mehr als 1000 Zuhörer fasst das Zelt, welches an diesem Samstag in der Ulmer Friedrichsau aufgerichtet werden soll. Die Macher des Festivals hoffen darauf, die Bude wieder so oft wie möglich voll zu bekommen (was sicher wieder gelingen dürfte). Karten sind im Vorverkauf erhältlich ab Freitag, 3. Mai. Entweder am Ticketwagen am nördlichen Münsterplatz oder online.

Von wegen Lisbeth. (Foto: Nils Lucas)

Los geht die diesjährige Zeltsaison – es ist die 33. Spielzeit – am 22. Mai (mit Anna Calvi), der Vorhang schließt sich am 6. Juli. Bespielt wird die Bühne, wie in den Vorjahren, in der Regel wöchentlich von Mittwoch bis Sonntag.

Die Namen, die der Förderverein des Ulmer Zelts verpflichten konnte, zeugen auch in diesem Jahr wieder vom guten Geschmack der Organisatoren, von ihrem Näschen für qualitativ hochwertige Beschallung. Sie setzen auf Vielfalt, Qualität und Abwechslung. Am Mittwoch präsentierten sie in der Ulmer Lichtburg das Programm. Jan Ilg (zuständig fürs Programm) zeigte sich durchaus zufrieden mit dem diesjährigen Lineup.

Kettcar. (Foto: Andreas Hornoff)

Die bekannteste Verpflichtung dürfte der Kölsch-Rocker Wolfgang Niedecken sein (28. Juni). Er bringt eine Bläsersektion mit vom Rhein an die Donau. Auch die Hamburger von Kettcar sind keine Unbekannten. Sie spielen am 14. Juni (präsentiert von der „Schwäbischen Zeitung“ und Regio TV). Auch Tom Walker gibt sich die Ehre. Wer Radion hört, kennt die Songs des Gewinners eines Britpop-Awards garantiert. Er singt am 19. Juni.

Seiler und Speer. (Foto: Oliver Topf)

Und dann sind da noch viele, viele weitere bekannte Acts (oder Newcomer, die möglicheerweise kurz vor ihrem internationalen Durchbruch stehen): unter anderem The Kilkennys (29. Mai, Irish), Manu Katché (23. Mai, Crossover), Tower of Power (Urban Soul Music), Get well soon Bigband (25. Mai, Alternative/Indie), Seiler und Speer (31. Mai, Austro-Pop), Von wegen Lisbeth (8. Juni, deutscher Indierock), Jasmin Tabatabai (22. Juni, Jazz) und Parcels (5. Juli, Disko-Funk).

Beeindruckend ist wieder das Rahmen-, beziehungsweise das weitere Programm, bei dem die Musik nicht im Vordergrund steht. Es gibt Lesungen, Theater, und neu: Yoga, außerdem Kabarett und Comedy. Großen Wert legen die Organisatoren wieder aufs Kinderprogramm. Dieses ist abernals kostenlos.