Einige Veranstaltungen im Programm der Goethe-Gesellschaft sind zwar schon gelaufen, trotzdem präsentieren die Veranstalter in diesem Jahr noch einige interessante Abende für Kulturinteressierte. So gibt es am Dienstag, 24. Mai, um 19 Uhr im Ulmer Café Kokoschinski einen Vortrag von Ulrich Vogt aus Paderborn über Goethe und seine Vermarktung mit dem Titel „Das ist die Kunst, das ist die Welt, dass eins ums andere gefällt“. Am Dienstag, 5. Juli, spricht Christine Lammel um 19 Uhr im Haus der Begegnung über Eros und Sexus in Goethes Werk. Am Sonntag, 28. August, steht dann der Besuch des Heimat- und Bauernkriegsmuseum in Leipheim auf dem Programm. Dort feiern die Mitglieder der Gesellschaft auch Goethes Geburtstag. Adelbert Schloz-Dürr ist am Dienstag, 20 September, um 19 Uhr mit dem Vortrag „Musikalische Katastrophen" am Beispiel J. J. Frobergers (1616-1667) an der Reihe, im Haus der Begegnung. Weiter geht’s am Dienstag, 6. Oktober, in der Museumsgeselschaft Ulm. Um 19 Uhr heißt dort das Thema von Mathias Mertens und Vicki Spindler: „Männer, Männer, sie machen uns glücklich und elend - Goethes geliebte Frauen“. Zum Abschluss steht dann in der Volkshochschule Einsteinhaus am Freitag, 11. November der Vortrag von Walter Frei „Ilse Aichinger - eine größere Hoffnung“ auf dem Programm. Beginn ist um 19 Uhr. Für alle Veranstaltungen - außer der Fahrt nach Leipheim - ist der Eintritt kostenlos. Spenden sind erwünscht.