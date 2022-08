Pressyes bringt seine sonnengeküssten Songs mit

René Mühlberger alias Pressyes steht am Mittwoch, 10. August, um 20 Uhr beim Open Air Konzert im Roxy Sound Garten auf der Bühne. Er bringt laut Ankündigung des Veranstalters „Psychedelic Pop from Austria“ mit. Im Gepäck hat er seinneues Album „Breeze in Breeze Out“: Einatmen, ausatmen, loslassen und eintauchen in den Kosmos Pressyes. Das Album bietet dreizehn sonnengeküsste Songperlen, die Freiheit verheißen. Ein Album wie ein Traum von Rollerskates und Bazooka Joe Bubbles am Venice Beach, das einen glücklich, leicht benebelt und vollgetankt mit Vitamin D wieder in die Realität entlässt, heißt es in einer Ankündigung. Bei Schlechtwetter findet das Konzert im Roxy statt. Dann beginnt es erst um 21 Uhr.