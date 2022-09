Premiere von „Tanz der Tiefseequalle“

Das Junge Theater Ulm bringt den berührenden Stoff „Tanz der Tiefseequalle“ in einer eigenen Fassung auf die Bühne. In der Inszenierung von Charlotte Van Kerckkoven stellen sich auch gleich die drei neuen Ensemblemitglieder im Schauspiel – Stefanie Schwab, Rasmus Friedrich und Henning Mittwollen – dem Ulmer Publikum vor. Premiere des Stücks ist am Mittwoch, 21. September, um 18 Uhr.

„Stell dir mal vor, du würdest so aussehen“, sagt Melinda und spricht aus, was alle anderen denken. Gemeint ist ihr Mitschüler Niko, der „aussieht wie ein Walross“. Und weil der dick ist, wird er gehänselt und beleidigt: „Fettsack“, „Tonne“ und „Dampfwalze“ sind noch die netteren Ausdrücke. Niko aber unterdrückt das Weinen und versucht, die Angriffe zu ignorieren. Er träumt sich in eine Parallelwelt, in der ihn geniale Erfindungen aus jeder misslichen Lage befreien. Durch einen Schluck Supernikobrause zum Beispiel kann er einfach aus seinem Körper schlüpfen, so wie eine Schlange aus ihrer alten Haut, und er verwandelt sich in den dünnen und beweglichen Superniko. Dank seiner Fantasien fühlt er sich mutiger und kommt sogar der bewunderten Sera zu Hilfe, als sie vom Klassenschwarm Marko bedrängt wird. Beginnt nun eine Freundschaft zwischen zweien, die unterschiedlicher nicht sein können?

Der Roman von Stefanie Höfler war 2018 für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert, denn laut Jurybegründung werden „wichtige Themen wie Identitätsfindung, Mobbing, Gruppenzwang oder sexuelle Belästigung gelungen auserzählt“, heißt es in der Mitteilung des Theater Ulm.