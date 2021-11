Premiere am Theater fällt wegen Impfdurchbrüchen im Ensemble aus

Aufgrund von „Impfdurchbrüchen im Ensemble“, so das Theater Ulm an diesem Mittwoch, kann das neue Stück „Die Vermessung der Welt“ nicht wie geplant an diesem Freitag, 19. November, erstmals aufgeführt werden.

Die geplante Premiere des Stücks nach dem Roman von Daniel Kehlmann müsse „leider ausfallen“.

Weiter teilt das Theater mit, dass der aktuelle Krankheitsverlauf der betroffenen Personen „glücklicherweise“ moderat ausfalle. Dies liege daran, dass die Infizierten vollständig geimpft seien.

Ein neuer Premierentermin für die Inszenierung der Koproduktion des Theaters Ulm mit der Theaterei Herrlingen könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht benannt werden.

Intendant Kay Metzger wünscht den betroffenen Ensemblemitgliedern „gute Besserung“ und dankt für das stringente innerbetriebliche Krisenmanagement, mit dem eine größere Infektionskette habe vermieden werden können. Daher seien alle weiteren Produktionen am Theater Ulm von diesem Umstand nicht betroffen.

Es zeige sich abermals, so Metzger, wie wichtig der Impfschutz und wie notwendig rasche Booster-Impfungen seien, um die Krise nachhaltig zu bewältigen.