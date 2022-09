Preissteigerungen bis 100 Prozent: Gold Ochsen bekommt die Krise zu spüren

Die Energiekrise zieht immer weitere Kreise und trifft inzwischen auch des Deutschen liebstes Getränk. 94,6 Liter pro Jahr trinkt der Deutsche im Schnitt davon: Die Rede ist vom Bier. Steigende Kosten machen Brauereien mehr und mehr zu schaffen. Hinzu kommen weitere Ärgernisse wie etwa, dass Kohlensäure plötzlich knapp wird. Was bedeutet das für den Bierpreis?

So richtig rosig sieht es für keine Brauerei derzeit aus. Rohstoffe werden knapper, gleichzeitig steigen die Preise für Hopfen, Malz und Co. Und dann sind da noch die horrenden Preise für Strom und Gas. Noch ist bei der Gold Ochsen Brauerei in Ulm aber keine Panik ausgebrochen - den Markt verfolgt man dort trotzdem mit großer Sorge. „Was die Rohstoffe für die Produktion bei uns angeht, sind wir überall eigentlich noch zufriedenstellend eingedeckt“, erklärt Stephan Verdi, Technischer Betriebsleiter der Brauerei Gold Ochsen. Dass es in diesem Jahr also kein Weihnachtsbier gibt, ist also nicht der Fall. Auch das Szenario, dass in absehbarer Zukunft nur noch deutlich weniger Bier gebraut werden kann, hält Verdi für unwahrscheinlich.

Das heißt jedoch noch lange nicht, dass die Brauerei keine Sorgen plagen. „Was uns am meisten derzeit beschäftigt, sind die gewaltigen Preissteigerungen“, so Verdi. Gas und Strom sei um das Zehnfache teurer als noch vor einem Jahr. Und damit nicht genug. Auch an anderer Stelle wird es teurer. Nicht nur die Rohstoffe für das Bier werden teurer, sondern alles, was die Brauerei für die Produktion braucht, ob Etiketten, Reinigungsmittel, Kartonagen, Flaschen oder Kronkorken. Hier müsse die Brauerei Mehrkosten von 15 bis 30 Prozent hinnehmen. Malz ist laut Stephan Verdi bereits um 100 Prozent teurer geworden.

Der Technische Leiter rechnet nicht mit einem schnellen Ende dieser Entwicklung. Im Gegenteil. „Keiner weiß, wie es sich entwickelt. Aber die Preise werden so schnell nicht wieder auf das ursprüngliche Niveau zurückgehen.“ Und dann ist da noch das Problem mit der Kohlensäure.

Das Problem mit der Kohlensäure

Aufgrund der Entwicklungen am Gasmarkt ist seit Kurzem auch diese knapp geworden. Denn: Für die Erzeugung von Kohlensäure braucht es Gas, viel Gas. Entsprechende Lieferanten fahren ihre Produktion deshalb deutlich zurück. Nach Schätzungen der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie sind derzeit nur noch 30 bis 40 Prozent der üblichen CO2-Liefermengen verfügbar. Das hat Auswirkungen auf die gesamte Ernährungsindustrie. Die gute Nachricht: Bei Gold Ochsen tut das der Bierproduktion keinen Abbruch.

Da nutzen wir die zurückgewonnene Kohlensäure, die bei der Gärung entsteht. Stephan Verdi

Probleme könnte die verringerte Verfügbarkeit von Kohlensäure aber bei der Produktion der nichtalkoholischen Getränke bereiten, sprich Afri-Cola und Bluna. Doch auch hier sei Gold Ochsen noch ausreichend mit Kohlensäure versorgt. Wie lange, das wird sich in den kommenden Wochen herausstellen. Erste Lieferanten hätten bereits angekündigt, dass mit Engpässen zu rechnen sei.

Wird für die Brauerei also alles teurer, muss zwangsläufig auch das Endprodukt teurer werden, oder? Laut Deutschem Brauerbund führe auf Kurz oder Lang kein Weg daran vorbei. Preissteigerungen hat es bei Gold Ochsen in den vergangenen Wochen noch nicht gegeben, doch dieser Schritt sei auch bei der Ulmer Brauerei unvermeidbar. Laut Geschäftsführerin Ulrike Freund sollen die Preise aber erst zu Beginn des neuen Jahres erhöht werden - um wie viel, wolle man noch nicht sagen.

Sollte der Bierpreis steigen, so betont Verdi, werde das aber frühestens zu Beginn des nächsten Jahres passieren. Dass mit steigenden Preisen gleichzeitig auch der Konsum sinken wird, müsse man im Zweifelsfall natürlich hinnehmen. „Die steigenden Energiepreise schlagen jetzt erst richtig durch, da ist es absehbar, dass sich das Verhalten der Verbraucher verändern wird.“ Aktuell spüre man davon jedenfalls noch nichts.

Drohen Hamsterkäufe?

Erste Brauereien sprechen konträr dazu sogar von wahrlichen Hamsterkäufen, die Kunden tätigen, weil sie sich vor einer schmerzlichen Preissteigerung noch mit einer ordentlichen Menge Bier eindecken wollen. Davon rät der Brauereiverband jedoch ab, am Ende drohe so der geringe Leergutrücklauf zu einem weiteren Problem für die Brauereien zu werden.

Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, fürchtet, dass zumindest in Sachen Kohlensäure die Situation bald noch schlimmer wird. Vor allem bei der Herstellung von Erfrischungsgetränken und Wasser sei zu befürchten, dass durch den zunehmenden Mangel an Kohlensäure die Produktion und Abfüllung immer häufiger unterbrochen werden müsse. „Uns erreichen täglich neue Hilferufe aus der Branche“, sagt er. Die Bundesregierung müsse dringend Maßnahmen ergreifen, um eine bevorzugte Belieferung der kritischen Infrastruktur der Ernährungsindustrie mit bezahlbarem Kohlendioxid sicherzustellen.

Auch Stephan Verdi von Gold Ochsen geht davon aus, dass diese Krise noch länger andauern wird. „So eine Krise hat es noch nie gegeben, vor allem, was die derzeitige Preissteigerung bei der Energieversorgung angeht“, so Verdi.