Postkarten mit grauenvollem Motiv in Ulm verteilt

Rund 40 Mal sind nach Angaben eines Sprechers der Polizei in Ulm seit Jahresbeginn Postkarten mit einem extremen Gewaltmotiv in Briefkästen normaler Bürger in Ulm eingeworfen worden.

Mutmaßlicher IS-Terrorakt

Sie zeigen sehr wahrscheinlich Fotos zweier Studentinnen, die vor wenigen Wochen in Marokko von mutmaßlichen IS-Terroristen oder Sympathisanten ermordet wurden. Auf der Postkarte werden neben zwei Fotos der noch lebenden Studentinnen auch deren mutmaßlich abgetrennte Köpfe gezeigt. Die Echtheit der Fotos ist nicht bestätigt.

Der Hintergrund der Karten ist außerdem mit einem fremden- und islamfeindlichen Text bedruckt und verweist auf die Webseite eines einschlägig bekannten Internetportals, über das rechte Falschmeldungen und Verschwörungstheorien verbreitet werden.

Absenderin angeblich Angela Merkel

Laut Medienberichten versucht der Ersteller der Karte außerdem den Eindruck zu erwecken, sie stamme von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Laut Polizeisprecher melden sich aktuell immer wieder Bürger, die die Postkarte unvermittelt in ihrem Briefkasten gefunden haben. Die Polizei ermittelt deshalb wegen des Straftatsbestands einer unrechtmäßigen Gewaltdarstellung, die mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden kann.

Gerüchte, die Karte sei auch in anderen Städten der Region aufgetaucht, dementierte der Polizeisprecher im Gespräch mit Schwäbische.de. Bislang sei die Karte ausschließlich in Ulm aufgefallen.

Die Polizei macht keine Angaben zum Stand der Ermittlungen und dazu, wer hinter der Aktion stecken könnte.