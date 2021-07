Posaunentag: Bischof ermutigt zu Vertrauen auf Gott auch in Krisen

Der Bischof der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, Frank Otfried July, hat bei einem Fernsehgottesdienst zum „Posaunentag im Land“ dazu aufgerufen, trotz Angst und Zweifel das Vertrauen und neue Hoffnung auf Gott zu setzen und eine Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen zu wagen. „Aus der Angst kann uns Gott ins Vertrauen ziehen. Aus Vertrauen aber wächst Hoffnung, Verbindung und Zukunft“, sagte July am Sonntag beim Gottesdienst im Ulmer Münster, der live auf bibelTV ausgestrahlt und über die Videoplattform „YouTube“ gestreamt wurde.

„Darauf vertrauen, dass Gott da ist“

„Die letzten Monate haben uns vor Augen geführt, wie wenig wir unser Leben in der Hand haben“, sagte Cornelius Kuttler, der Leiter des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg (EJW), in seiner Moderation, wie das EJW mitteilte. „Mit diesem Gottesdienst wollen wir einen Klang der Hoffnung ins Land senden und darauf vertrauen, dass Gott da ist. Heute und morgen und an jedem Tag“.

Der Gottesdienst wurde von dem Schwäbischen Posaunendienst unter Leitung von Landesposaunenwart Hans-Ulrich Nonnenmann musikalisch umrahmt. Am Samstagabend gestaltete der Posaunendienst bereits die Münstermusik. Ursprünglich war an diesem Wochenende der traditionelle Landesposaunentag des EJW mit über 6000 Bläserinnen und Bläsern und 5000 Besuchern geplant.

Freiluftveranstaltungen und Gottesdienste

Da aber Großveranstaltungen dieser Art aufgrund der Corona-Pandemie noch immer nicht möglich sind, hatte das Evangelische Jugendwerk in Württemberg die rund 680 Posaunenchöre in Württemberg eingeladen, in ihren jeweiligen Gemeinden den „Posaunentag im Land“ unter dem Motto „Vertrauenssache Glauben“ zu feiern.

Einige Kirchengemeinden wie Bad Schussenried, Blaubeuren, Deckenpfronn, Heubach, Kilchberg, Roßwag und Wannweil haben sich mit Freiluftveranstaltungen und Gottesdiensten daran beteiligt.

Andreas Lämmle, der Vorsitzende des EJW, erinnerte in seinem Grußwort beim Gottesdienst daran, dass normalerweise bei der Schlussfeier am Ende des Landesposaunentags auf dem Ulmer Münsterplatz das „Gloria“ erklingt, immer als Bekenntnis im Anblick der Trümmer im Jahr 1946 beim ersten Landesposaunentag nach dem Zweiten Weltkrieg. In einer spontanen Aktion hat der Schwäbische Posaunendienst an diese Tradition angeknüpft und nach dem Fernsehgottesdienst doch noch die Choräle „Gloria“ und „Nun danket alle Gott“ auf dem Münsterplatz zum Klingen gebracht.