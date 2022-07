Porsche und Ferrari liefern sich Rennen – um ein Haar kracht’s

Zwei Sportwagen, ein gelber Ferrari und ein roter Porsche, sollen sich am Donnerstag auf der A8 bei Ulm ein Rennen geliefert haben. Gegen 10.45 Uhr fielen die Boliden durch ihre rasante Fahrweise in Richtung München auf. Im Bereich der Anschlussstelle Ulm-West überholten sie wohl mehrere Fahrzeuge rechts und scherten im Anschluss wieder ganz nach links ein.

Polizei sucht Zeugen

Dabei drückte sich der Porsche wohl in eine Lücke. Um einen Unfall zu vermeiden, musste ein anderer 31-jähriger Autofahrer stark bremsen. Die Fahrzeuge fuhren dann an der Anschlussstelle Ulm-West in Richtung Ulm ab.

Die Polizei stoppte die Fahrzeuge. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731 / 188-3312) nahm die Ermittlungen wegen Nötigung und Verdacht auf ein Kfz-Rennen auf. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des Ferrari und Porsche geben können.