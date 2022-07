Pop-up-Comedy, Beerpong-Turnier und Musik

Comedy, Quiz und Summerbreak: Im Me and All Hotel Ulm finden in den kommenden Wochen besondere Events statt. Unter den Veranstaltungen finden sich anderem Pop-up-Comedy, ein Pub Quiz, ein Beerpong-Turnier, eine Uptown Funk Part sowie Auftritte von The Rehats und Paul Clayton.

Das Me and All Hotel hat für die Summer-Season neue und abwechslungsreiche Veranstaltungen geplant, die kostenlos sind für Hotelgäste, Ulmer und alle, die daran Spaß haben. Daneben wartet im dritten Quartal noch bis Ende Juli das Pop-up-Restaurant „Dray’s – fine american food“, während ab August das Restaurant „Smalah“ mit arabischer Küche übernimmt. Einen Besuch wert ist auch der Blick von der höchsten Dachterrasse der Stadt – die perfekte Location, um Sommer-Events zu genießen.

Zwei Jahre war es still um die Pop-up-Comedy. Am 11. September, 19 Uhr, kommt die erfolgreichste Comedy-Show aus Düsseldorf nach Ulm: Gastgeber Lars Hohlfeld präsentiert die lustigsten Comedians Deutschlands. Interessenten sollten am besten einen Platz reservieren unter Telefon 0731/7255710 oder per Mail an contact.ulm@meandallhotels.com.

Das Pub Quiz ist eine britische Tradition: Man trifft sich in der Kneipe und spielt zusammen. Begleitet wird das Ganze von Musik und Moderation durch einen DJ vom Team Rhythm Fellows, die vor und nach dem Quiz ihre Sessions zum Besten geben. Termin ist am 25. September, 19 Uhr, Quiz-Zeit ist von 19 bis 20:30 Uhr Anmeldung der Teams per E-Mail an contact.ulm@meandallhotels.com.

Stimmung verspricht auch da Beerpong-Turnier am 27. Juli ab 10 Uhr. Im bewährten K.-o.-System kämpfen sich bis zu 25 Teams durch die Qualifikationsrunden auf vier Beer-Pong-Tischen. Für die besten Teams gibt es Preise zu gewinnen. Anmeldung in Teams via contact.ulm@meandallhotels.com.

Eine große Sommerparty mit den DJ’s von den Rhythm Fellows gibt es am 13. August ab 16 Uhr mit Summerdrinks, Summersounds und guter Laune auf der Dachterasse, Beerpong und dem Lieblingsdrink aus dem Strohhalm.

Nach Jahren der Straßenmusik, Auftritten in über 15 Ländern sowie derTeilnahme bei „The Voice Of Germany“ feilt der Augsburger Sänger und Songwriter Paul Clayton an einem neuen Sound. Kam sein 2017er Debütalbum ”The Longest Journey” noch in kleiner Besetzung rein akustisch daher, wagt er 2022 musikalisch einen neuen Weg, der am 24. August ab 20.45 Uhr im Me and All Hotel zu hören ist.

Ein Wohnzimmerkonzert mit The Rehats aus Freiburg gibt es am 21. September um 20.45 Uhr. Die Band spielt Indie-Pop/Folk. Ihr Debütalbum „Nothing but the Truth” zeichnet sich durch handwerklich gut gemachte und feinfühlige Pop-Musik aus, Bands wie „The Kooks“ oder „Mumford and Sons” sind musikalische Vorbilder.

Freundschaften sind etwas wunderbares, essentielles, freude- und liebesspendendes. Aus diesem Grunde wird in der Lounge des Hotels am 30. Juli ab 18 Uhr die Freundschaft zelebriert: AM Friendsgiving Day gibt es zu jedem Drink einen zweiten für den halben Preis dazu.

Uptown Funk gibt es am 27. August und 24. September, jeweils 17 Uhr. Die Rhythm Fellows sind als DJ-Team bekannt für ihr Motto „If you don’t love it – don’t play it!” Im Me and All Hotel spielen sie Musik in Richtung Soul und Funk.

Wenn sich der Sommer seinem Ende zuneigt, wird es Zeit für die Top Summer Closing Party der Stadt. Mit den DJs von den Rhythm Fellows wird auf Ulms höchster Dachterasse am 10. September ab 16 Uhr der Sommer verabschiedet. Dazu werden Lieblingsdrinks serviert, die Schweppesbar und der Beerpongtisch sorgen für Abwechslung.