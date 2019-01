Polizisten kicken um den Pokal

Das 38. Firmen- und Behördenturnier des Polizeipräsidiums Ulm findet am Samstag 26. Januar, in Biberach statt.

Zum 38. Mal jährt sich in diesem Jahr das Behörden- und Firmenturnier. An dem traditionell sehr gut besetzten Fußball-Hallenturnier nehmen die Polizei sowie Firmen und Behörden aus dem Raum Biberach und Laupheim teil. Die Veranstaltung findet in der Sporthalle des Berufsschulzentrums in der Leipzigstraße statt. Spielbeginn ist ist ab 9 Uhr, die Siegerehrung ist gegen 15 Uhr geplant. Der Förderverein des Polizeipräsidiums Ulm bewirtet die Gäste. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei; Parkplätze sind ausreichend vorhanden und dürfen kostenlos genutzt werden.