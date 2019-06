Polizisten erwischen Dieb auf frischer Tat

Einen mutmaßlichen Fahrraddieb stellten zwei Polizisten am Donnerstag in Ulm. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Die beiden Beamten der Bundespolizei waren gerade auf dem Nachhauseweg vom Dienst, als sie gegen 18 Uhr am Herbert-von-Karajan-Platz auf einen Mann aufmerksam wurden. Sie beobachteten, wie er sich dort ein Fahrrad schnappte, das nicht abgeschlossen war und offenbar nicht ihm gehörte. Dieser Verdacht bestätigte sich schnell. Die Ulmer Polizei übernahm die Ermittlungen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 36-jährigen Ulmers fanden die Beamten weitere Dinge, die vermutlich gestohlen sind, darunter einen Computer. Die Ermittlungen dazu dauern derzeit noch an. Den 36-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.