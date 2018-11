Polizeieinsatz in Ulmer Rockerszene

In der Shisha-Kneipe „Shibar“ in Ulm, die stadtbekannten Unternehmern aus der Rotlichtszene gehört, hat es am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz gegeben.

Polizeisprecher Wolfgang Jürgens widersprach ersten Gerüchten zufolge, wonach es sich dabei um einen SEK-Einsatz handeln soll, bestätigte aber, dass die Polizei derzeit dort vor Ort sei und verwies auf die Staatsanwaltschaft. Bei den Polizisten handelt es sich um eine Beweis- und Festnahmeeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen.

(Foto: Ludger Möllers)

Die Betreiber der „Shibar“ sind in der Rocker- und Rotlichtszene aktiv. Einer von ihnen postete vom Polizeieinsatz mehrere Bilder und ein kurzes Video bei Instagram. Demnach soll es sich bei dem Polizeieinsatz – wie er schreibt – um eine „Personenkontrolle“ handeln. Offensichtlich werden auch Fahrzeuge der Gastronomen abgeschleppt. Auch das Landeskriminalamt ist vor Ort.

Weitere Informationen folgen.

Genau ein Jahr nach dem Prozessauftakt gegen die Mitglieder der kurdischen Rockerbande Bahoz ist am Donnerstag am Ulmer Landgericht das Urteil gefallen. Die Angeklagten bekommen Freiheitsstrafen. Teilweise sind diese zur Bewährung ausgesetzt.