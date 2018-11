Polizeieinsatz in Rockerszene: Ziel war ein Motorrad

In der Shisha-Kneipe „Shibar“ in Ulm hat es am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz mit Dutzenden Beamten gegeben. Hintergrund dieses Einsatzes sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ermittlungen in einem Betrugsfall im Ulmer und Neu-Ulmer Rotlichtmilieu, bei dem drei Männer seit Anfang 2015 mehr als 30 Gäste ihres Etablissements in Ulm um mehr als 62000 Euro betrogen haben sollen.

Das Ziel des Einsatzes einer sogenannten Beweis- und Festnahmeeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz am Mittwoch in der „Shibar“, deren Besitzer stadtbekannte Unternehmer in der Rotlicht- und Rockerszene sind, war laut Oberstaatsanwalt Michael Bischofberger ein Motorrad der Marke Harley Davidson.

Bei dem Polizeieinsatz in der "Shibar" in Ulm wird auch ein Motorrad beschlagnahmt. (Foto: Ludger Möllers)

Diese wurde beschlagnahmt für den Fall, dass es in dem genannten Betrugsfall zu einem Verfahren und später zu einem Urteil kommt. „Es gibt Geschädigte und sollte es zu einem Urteil kommen, wollen wir denen auch deren Geld wieder zurückgeben“, so Bischofberger auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Demnach soll das Konto von einem der Tatverdächtigen bereits gepfändet worden sein. „Das hat aber nicht ausgereicht“, so der Oberstaatsanwalt. Deshalb seien jetzt weitere Wertgegenstände sichergestellt worden.

(Foto: Ludger Möllers)

Ist das rechtens? „Ja“, sagt Bischofberger: „Der Gesetzgeber sieht das vor.“ Denn möglich sei auch, dass der Verdächtige im Laufe der Ermittlungen all sein Vermögen beiseiteschafft. Sollte es dann zu einem Urteil kommen „und wir erst danach vollstrecken, dann ist da nichts mehr da“, so Bischofberger. Sollte es umgekehrt zu einem Freispruch kommen, bekommt der Beschuldigte seine Vermögenswerte wieder zurück.

