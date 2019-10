Polizeieinsatz am Ulmer Hauptbahnhof: Reisender meldet bewaffneten Mann im ICE

Die Polizei hat am Sonntagvormittag einen Fernverkehrszug in Ulm nach einem bewaffneten Mann durchsucht. Ein Reisender hatte das Bundespolizeirevier Ulm zuvor online über eine offenbar bewaffnete männliche Person informiert. Bei dem Mann wurden sodann mehrere Messer aufgefunden und sichergestellt.

Der Polizeieinsatz erfolgte am Sonntagvormittag gegen 11.50 Uhr in einem Intercity-Express (ICE) am Ulmer Hauptbahnhof. Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei betraten den Fernverkehrszug. Anhand der Personenbeschreibung sowie des zuvor übermittelten Sitzplatzes trafen die Beamten einen 21-jährigen Tatverdächtigen an.

Mann wird aufs Revier verbracht

Im Zuge der Durchsuchung wurde neben einem Einhandmesser auch ein verbotenes Butterflymesser aufgefunden und sichergestellt. Der deutsche Staatsangehörige wurde anschließend auf das Polizeirevier verbracht.

Eine potentielle Bedrohung durch den 21-Jährigen lag laut Bundespolizei nicht vor. Der im Landkreis Steinberg (Schleswig-Holstein) wohnhafte Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.