Polizeiauto prallt gegen Leitplanke

Ausgerechnet eine Polizeistreife ist am Donnerstag in Ulm in eine Leitplanke gekracht.

Gegen 11.15 Uhr bog eine Polizeistreife von der Eselsbergsteige nach rechts in den Kurt-Schumacher-Ring ab. Dabei kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke.

Auto wird abgeschleppt

Der 31-jährige Fahrer des Mercedes und sein Kollege überstanden den Unfall unverletzt. Der Streifenwagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 15 000 Euro. Die Ulmer Polizei untersucht die Unfallursache.