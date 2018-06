Polizei zieht berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Gleich drei von Alkohol oder Drogen berauschte Fahrer hat die Polizei binnen weniger Stunden aus dem Verkehr gezogen. Sie mussten Blutproben abgeben und sehen Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

Am Donnerstag fiel einer Polizeistreife auf der Böfinger Steige ein Roller auf. Das Mofa war in Schlangenlinien und verbotenerweise mit Sozius unterwegs. Die Beamten stoppten und überprüften die Männer. So kam ans Licht, dass der 54-jährige Fahrer berauscht war. Er stand nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss von Alkohol, Rauschgift und Medikamenten. Allein schon der Alkoholtest bescheinigte ihm absolute Fahruntüchtigkeit.

In der Nacht zum Freitag fiel ein anderer Mofafahrer durch seinen Zick-Zack-Kurs auf. In der Neutorstraße hielt ihn deshalb eine Polizeistreife an. Ein Alkoholtest brachte an den Tag, dass der 55-jährige Ulmer mit mehr als zwei Promille unterwegs war. Eine Stunde später wurde die Polizei beim Ehinger Tor auf einen Kleinbus aufmerksam. Dessen Fahrer hatte offensichtlich Mühe mit dem Anfahren, fuhr extrem langsam und wechselte ohne Ankündigung über mehrere Spuren der Neuen Straße. Die Beamten kontrollierten den 37-jährigen Fahrer aus Osteuropa. Die Ursache für dessen Fahrweise legte schon bald ein Alkoholtest offen. Da der Mann im Ausland lebt, musste er eine Sicherheit für das Strafverfahren hinterlegen.