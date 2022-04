Polizei zeigt 90 Gurtmuffel an

Die Polizei kontrolliert den Verkehr das ganze Jahr zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Diese Woche legte die Polizei dabei einen Fokus auf das Sichern von Erwachsenen und Kindern in Fahrzeugen und stellte 90 Verstöße fest. Mit den Kontrollen zur Gurtanlegepflicht gingen auch 13 Handyverstöße einher. Vier in Geislingen und jeweils drei in Rechberghausen, Bad Ditzenbach und Biberach an der Riß. Ebenso zeigte die Polizei ungesicherte Ladung und das Fehlen der erforderlichen Fahrerlaubnis an.

Die erhobenen Zahlen teilen sich wie folgt auf: Im Landkreis Biberach stellten die Beamten 22 Gurtmuffel fest. Allein acht in Biberach und elf in Schemmerhofen. Im Bereich Ulm und Alb-Donau-Kreis waren es 26, wobei eine Kontrollstelle im Donautal zwölf Verstöße zu Tage förderte. 16 Anzeigen schrieb die Polizei für den Landkreis Heidenheim, davon sieben in der Kreisstadt selbst.

Auf den Landkreis Göppingen entfielen 26 nicht angelegte Gurte und daraus resultierende Bußgelder. Eislingen steuerte hierzu neun Anzeigen bei, Göppingen fünf. „Das Anlegen von Gurten im Straßenverkehr rettet Leben. Ein Aufprall mit 50 Kilometer pro Stunde entspricht einem Sturz aus zehn Metern. Dieser ist kaum zu überleben“, erklärt die Polizei.