Polizei vermeldet Fahndungserfolg: Mutmaßliche Räuber jetzt identifiziert

Nach einem Raub Anfang Februar in Ulm sind die beiden Tatverdächtigen jetzt identifiziert. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung am Donnerstagnachmittag mit. Noch am Morgen sorgte ein Tweet des Landeskriminalamtes kurzzeitig für Verwirrung, wonach die Tatverdächtigen unlängst identifiziert seien. Doch die Ulmer Polizei dementierte das.

Jetzt aber die offizielle Mitteilung, nachdem die Ermittlungsbehörden am Mittwoch mit Bildern nach den beiden Männer gesucht und die Öffentlichkeit um Hinweise gebeten. Offenbar mit Erfolg.

Denn noch am Mittwochabend habe sich laut Polizei ein 21-Jähriger bei der Polizei gemeldet. Er habe mitgeteilt, einer der gesuchten Personen zu sein.

Mit diesem Tweet bedankt sich das Landeskriminalamt Baden-Württemberg bei den Twitter-Nutzern für eine vermeintlich erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung. (Foto: Screenshot)

Einen wichtigen Hinweis zu dem zweiten Tatverdächtigen habe zudem ein Zeuge im Laufe des Mittwochabend gegeben. Bei dem Gesuchten soll es sich um einen 18-Jährigen aus dem Kreis Neu-Ulm handeln.

Die Ermittlungen gegen die beiden Männer dauern an. Sie sehen jetzt Strafanzeigen entgegen.

Opfer im Casino kennen gelernt

Wie bereits berichtet, sollen die zwei jungen Männer für einen Raub Anfang Februar in der Ulmer Weststadt verantwortlich sein. In einem Casino sollen sie einen 39-Jährigen kennen gelernt und anschließend gemeinsam das Casino verlassen haben. Sie fuhren laut Polizei dann mit einem Taxi in die Ulmer Weststadt. Dort stiegen sie gemeinsam aus.

Die zwei Tatverdächtigen sollen den 39-Jährigen dann um Bargeld gebeten haben. Nachdem er seine Geldbörse hervorholte, schnappte die sich einer der Männer und sie flüchteten.