Polizei sucht vermissten Alain Josse aus Ulm

Seit Dienstagnachmittag sucht die Polizei den 74 Jahre alten Alain Josse aus Ulm. Laut Polizei verließ Josse am Dienstagvormittag seine Wohnung in der Ulmer Oststadt. Gegen 9 Uhr sahen ihn Zeugen noch in der Nähe der Spitalhofschule. Seither gibt es keine Spur von dem Mann.

Da Polizei und Angehörige des Mannes befürchten, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte, bitten sie um Mithilfe bei der Suche.

Personenbeschreibung

Der 74-jährige Alain Josse hat eine kräftige Statur, einen Bart und weiße Haare. Er trägt vermutlich einen grauen Strickpullover, darunter ein kariertes Hemd, sowie eine graue Hose. Den Schlüsselbund trägt Josse um den Hals gehängt. Die Polizei geht davon aus, dass Josse keine Jacke trägt. Er spricht deutsch und französisch.

Josse_Alain_30948__61b8d90701f61.jpg

Hinweise an die Polizei

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

Wer hat Alain Josse seit Dienstagvormittag gesehen?

Wer weiß, wo sich der Mann aufhält?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Ulmer Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880.