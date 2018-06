Polizei sucht nach zwei Betrügern in Ulm

Die Polizei sucht nach zwei vermeintlichen Betrügern, die am Donnerstag in Ulm zum wiederholten Mal mit einem Trick Geld in einem Restaurant ergaunern wollten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war eine Kellnerin aufmarksam genug und durchschaute die mutmaßliche Masche der beiden Männer.

Kurz nach 18 Uhr arbeitete die 29-Jährige in einem Lokal am Marktplatz. Zwei Männer sprachen sie an und baten darum, Geld zu wechseln.

Damals fehlte Geld in der Börse

Doch die Frau erkannte die Beiden sofort wieder. Die hatten laut Mitteilung bereits im vergangenen Jahr mit diesem Trick eine Kollegin der 29-Jährigen betrogen. Damals fehlten nach dem Geldwechsel Scheine aus der Börse der Kollegin. Deshalb weigerte sich die 29-Jährige. Als die Männer erkannten, dass sie nicht zum Ziel kommen, gingen sie davon.

Die Polizei sucht jetzt erneut nach den Unbekannten. Einer der Beiden ist etwa 22 Jahre alt, klein und dick. Er trug ein weißes T-Shirt und eine dunkle Hose. Sein Begleiter ist etwa 30 Jahre alt, groß und schlank. Er hat auffallend helle Augen und war dunkel gekleidet. Die beiden mutmaßlichen Südosteuropäer haben kurze dunkle Haare. Die Ulmer Polizei (Telefon: 0731/1880) ermittelt jetzt wegen den neuerlichen Betrugsversuchs.

Kasse und Geldbeutel vor Dritte schützen

Die Ermittler empfehlen, Kasse und Geldbeutel gegen Einblick Dritter zu schützen. Man sollte den den griffbereiten Kassenbestand so gering wie möglich halten und tagsüber regelmäßig Geld aus der Kasse abschöpfen. Das Personal solle auch Kunden, die es erkennbar durch zahlreiche Wünsche in Hektik und in ein Durcheinander versetzen wollen, sofort aus Geschäft oder Lokal verweisen.