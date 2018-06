Polizei sucht nach Exhibitionist

Unsittlich gezeigt hat sich am Montag in Ulm ein Unbekannter an der Donau. Der Mann begegnete kurz nach 14 Uhr einer Ulmerin. Die war zu Fuß auf dem Ziegelländeweg zwischen Donautal und dem Donauschwabenufer unterwegs. Kurz vor der Adenauerbrücke fiel ihr der Unbekannte auf seinem roten Fahrrad mit seinem schamlosen Handeln auf. Erst als ein Radler vorbeifuhr, ergriff der Mann die Flucht. Doch gleich darauf begegnete die 22-Jährige dem Täter auf der Rampe zur Adenauerbrücke wieder. Der sprach sie an, doch die 22-Jährige brachte sich in Sicherheit. Sie sprach in der Nähe eine Passantin an, die sie zur Polizei begleitete.

Seither sucht die Kriminalpolizei (Tel. 0731/1880) nach dem unbekannten Mann, der etwa 30 bis 40 Jahre alt und 180 cm groß ist. Auffallend sind seine langen, dunklen, hinter dem Kopf zusammengebundenen Haare. Er trug beige-sandfarbene Tarnkleidung und war mit einem roten Fahrrad unterwegs.