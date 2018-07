Polizei sucht nach 89-jährigem Vermissten aus Nersingen

Die Polizei ist seit Montagabend auf der Suche nach dem 89 Jahre alten Robert Jindra aus Nersingen. Er wurde als vermisst gemeldet. Robert Jindra könnte nach Angaben der Polizei orientierungslos sein. Eine Gefährdung für seine Gesundheit könne momentan nicht ausgeschlossen werden, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Robert Jindra aus Nersingen wird seit Montag vermisst. (Foto: Polizei)

Zuletzt wurde er am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in der Nähe des Bahnhofs in Nersingen gesehen.Noch in der Nacht seien umfangreiche Suchmaßnahmen mit Unterstützung der Feuerwehr Nersingen, der Suchhundestaffel und zwei Personensuchhunden des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sowie des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West durchgeführt worden. Auch ein Polizeihubschrauber war laut Mitteilung in der Nacht an der Suche beteiligt. Die Suche im Bereich Nersingen, Oberfahlheim und Unterfahlheim sowie den Donauauen verlief jedoch bislang negativ.

Nach einem Hinweis wurde auch der Bereich Am Schwarzen Graben in Nersingen abgesucht. Hier werden am Dienstagvormittag weitere Suchmaßnahmen durchgeführt. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass Robert Jindra einen Zug am Bahnhof Nersingen bestiegen hat.

Eine Beschreibung der vermissten Person

Robert Jindra ist unrasiert, sein scheinbares Alter wird mit zirka 70 Jahren angegeben. Er ist Brillenträger, trägt eine schwarze Hose mit Hosenträgern, ein helles kariertes Hemd und eine dunkelgraue Regenjacke. Er führt eine schwarze Halstasche sowie einen grauen Koffer mit sich.

Bei Antreffen von Robert Jindra beziehungsweise bei Hinweisen zu seinem Aufenthaltsort wird gebeten, die Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/8013-0 zu informieren.